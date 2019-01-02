Туристы назвали ТОП-10 самых популярных мест для фото

Сегодня, 03:39 \\ Общество

Каждый человек обычно привозит из путешествия фотографии, сделанные в памятных местах. Российские туристы назвали ТОП-10 самых популярных мест по всему миру, где можно сделать запоминающиеся фото. Информация была собрана представителями Skyscanner – система по веб-поиску авиабилетов, отелей и автомобилей на прокат.

 Опрос Skyscanner прошла одна тысяча туристов из России. На основе их данных был составлен ТОП-10 самых популярных мест для фото, откуда каждый уважающий себя турист должен привезти памятный снимок.

В лидерах десятки оказалась Эйфелева башня. 18% туристов назвали эту достопримечательность маст-хэвом в Инстаграме путешественника. На второй строке расположилась Каппадокия – историческая местность на территории Турции с необычным скалистым ландшафтом, где регулярно осуществляются прогулки на воздушных шарах. За это место отдали свои голоса 15% туристов. На третье место поставили Колизей. Амфитеатр Древнего Рима считают популярным местом для фото 13% туристов.

 В ТОП-10 вошла московская Красная площадь, оказавшись на четвертой строке рейтинга. 12% респондентов отдали предпочтение ей.

Пятую и шестую позиции с одинаковым количеством голосов (9%) разделили Таймс-сквер (Нью-Йорк) и Парк Гуэль (Барселона).

Равное число голосов (по 8%) набрали Бурдж-Халифа (Дубай) и бухта Халонг (Вьетнаме), заняв седьмую и восьмую строки ТОПа среди самых популярных фото-мест у туристов.

Девятое и десятое место досталось Тауэрскому мосту (Великобритания) и пику Виктория (Гонконг). Популярность этих фото-мест признали по 4% туристов.

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Автор - Мария Титова
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