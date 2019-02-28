Крымские курорты теряют популярность среди россиян

Сегодня, 02:48 \\ Общество

Статистика показала наиболее желанное место для летнего отдыха среди россиян.

В ходе исследования, которое проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), удалось выяснить, что Крым вошел в список наименее желанных летних курортов. Количество желающих побывать в Ялте, Евпатории, Феодосии, Севастополе , составило 31% всех опрашиваемых. Это на 20-25% ниже, чем в прошлом году. Исходя из этого можно смело заявить, что Крымские курорты теряют свою популярность.

Желающих поехать в Краснодарский край немного меньше. Сочи, Анапу и Геленджик выбрали 26% опрашиваемых. Как и всегда, отпуск за рубежом остается на лидирующих позициях. Провести свой отдых за границей желают 39% жителей России.

Однако, 44% россиян предпочитают просто остаться дома, а некоторые из них не против загородного отдыха.

Стоит отметить, что в связи с повышением цен на перелеты, многие россияне не могут потянуть привычный им отпуск.

Данный анализ был основан на анонимных опросах. ВЦИОМ является старейшей исследовательской организацией, основанной в 1987 году, а все акции компании принадлежат государству.

Самыми бюджетными и доступными курортами за рубежом являются такие города, как Хойан во Вьтнаме, Чиангмай в Тайланде, Каир в Египте и Краков в Полше.

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Автор - Валерия Никуленко
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