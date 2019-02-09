«Где русские участники?» - Жириновский увидел дискриминацию русских в детском шоу

Слова лидера ЛДПР можно расценить как разжигание межнациональной розни, поэтому ему не помешало бы более тщательно продумывать посты в соцсетях.

Владимир Жириновский уже долгое время пытается осваивать соцсети и делает это всеми возможными способами, цепляясь за самые разные аудитории резонансными вопросами. В частности, накануне он заявил о том, что недоволен количеством русских участников в шоу «Голос. Дети», которое в последнее время окружали многочисленные скандалы.

По итогам устроенного дополнительно гала-концерта он увидел дискриминацию русских в детском шоу. Учитывая обвинения, периодически звучавшие в адрес Жириновского, относительно того, что он якобы придерживается националистичных взглядов, слова вроде: «Где русские участники?», воспринимаются довольно однозначно.

В последние несколько дней от лидера ЛДПР все чаще звучат провокационные заявления. Он допускает себе явную критику властей, «переобувается» в отношении украинского президента Зеленского и многое другое. Однако заявление по русским участникам может восприниматься, как разжигание международной розни. Несмотря на то, что Жириновский отмечает, что, по его мнению, «все люди равны и тем более дети», русских детей ему, видимо, оказалось очень мало, потому он тут же решил высказать свое недовольство.

Владимир Вольфович, по всей видимости, не понимает, что подобными шоу руководит, в первую очередь, талант, а не национальность. Учитывая скандал с накруткой голосов для дочери Алсу, руководство проекта, естественно, хотело сделать максимальный упор на талант. Жириновский же, видимо, в это не верит, потому и, по сути, обвиняет организацию в предвзятости и игнорировании отечественных юных дарований, что наверняка очень далеко от правды.