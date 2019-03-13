Мировые автопроизводители пожаловались в ФСБ на мошенничество в российских судах

Сегодня, 19:09 \\ Общество

Краснодарских судей они считают соучастниками многолетней схемы.

Автоконцерны Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar подписались под обращением в ФСБ, Генпрокуратуру РФ и Высшую квалификационную коллегию судей по факту мошенничества в российских судах, которые были замечены самими компаниями с мировыми именами.

Юрист, представляющий их интересы в деле, заявил, что проблема возникла в Краснодаре – в судах Прикубанского, Октябрьского, Советского и Ленинского районов. Эти инстанции, и почти одни и те же судьи, были задействованы в мошеннической схеме, которая функционирует почти 5 лет, в делах по взысканию денежных компенсации автолюбителям, считают пожаловавшиеся концерны.

Они уверяют, что истцы обращались в суд через «Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края» с жалобой на производственный брак автомобилей указанных марок. Почти не задействовав сторону ответчика, суд удовлетворял жалобу и взыскивал компенсацию, в несколько (иногда в 9, 10 и более) раз превышающую рыночную стоимость автомобиля.

Экспертизы тоже якобы проводились одними людьми, и дефекты всегда имели место быть. Юристы также заявили, что знают о личных связях истцов и судей Краснодара, которые могли повлиять на развитие схемы.

В очередной раз автопроизводители не желают признавать свои ошибки, считают автолюбители. Учитывая, что факт мошенничества в судах действительно мог присутствовать, что предстоит установить ФСБ и другим ведомствам, нередко известные компании действительно спускали с конвейера машины с дефектами, при этом в суде перекладывали ответственность. Зачастую автовладельцы обращаются с одинаковыми проблемами: ходовая, колёса, опасно трясущийся кузов, царапины и сбои в электронике– элементы, на которых известные марки действительно позволяют себе сэкономить, чтобы сразу заставить потребителя обращаться в ремонт.

Кроме того, в России нередки случаи, когда официальный дилер выставляет на витрину машину, которая непродолжительно время была в использовании, хотя покупателю её позиционируют как новую. Вероятно, и эти факты могут быть рассмотрены в деле, если ФСБ возьмётся за решение конфликта.

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Автор - Олеся Куприна
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