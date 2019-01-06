Извращение, как оно есть: Пензенская школа оскандалилась «голыми» туалетами во время ЕГЭ

Бедным школьникам пришлось справлять свою нужду без дверей, вынужденно поборов стеснение - родители взорвались от возмущений.

Много среди школьников ходит историй о том, как их проверяют перед ЕГЭ наблюдатели комиссии. Но самой неоднозначной и скандальной историей могут поделиться ученики школы №226, что в городе Заречном Пензенской области. Там представители комиссии решили пойти на радикальные методы контроля за списыванием.

Пензенская школа оскандалилась «голыми» туалетами во время ЕГЭ. Там приняли решение просто снят двери с туалетов, чтобы гарантированно никто не мог списать даже в самом уединенном месте. Однако школьники и их родители юмора не оценили и разразились гневом в адрес «изобретателей». В соцсетях сообщают о том, что наблюдатели просто смотрят на то, как дети справляют свою нужду. Извращение как оно есть - иначе это нельзя обозвать. Тем временем депутаты заксобрания Пензенской области уже краснеют за этот вопиющий случай, обещая разобраться.

Однако это не успокаивает ни самих школьников, ни родителей и пользователей сети. Многие не понимают такого жесткого контроля, который установили за детьми введя ЕГЭ. А с таким контролем, который придумали в Зареченской школе и вовсе можно оставить ребёнка с психологической травмой. Многие не понимают для чего такой жестокий контроль и сам экзамен в таком виде. Пожалуй, самым ярким тому примером, что думают россияне о ЕГЭ, является комментарий:

«Дайте детям списать и отпустите во взрослую жизнь, что толку от этих ЕГЭ? Знаний у них нет все равно, годных для применения, только заучивание формул и дат!».