Извращение, как оно есть: Пензенская школа оскандалилась «голыми» туалетами во время ЕГЭ

Сегодня, 15:55 \\ Общество

Бедным школьникам пришлось справлять свою нужду без дверей, вынужденно поборов стеснение - родители взорвались от возмущений.

Много среди школьников ходит историй о том, как их проверяют перед ЕГЭ наблюдатели комиссии. Но самой неоднозначной и скандальной историей могут поделиться ученики школы №226, что в городе Заречном Пензенской области. Там представители комиссии решили пойти на радикальные методы контроля за списыванием.

Пензенская школа оскандалилась «голыми» туалетами во время ЕГЭ. Там приняли решение просто снят двери с туалетов, чтобы гарантированно никто не мог списать даже в самом уединенном месте. Однако школьники и их родители юмора не оценили и разразились гневом в адрес «изобретателей». В соцсетях сообщают о том, что наблюдатели просто смотрят на то, как дети справляют свою нужду. Извращение как оно есть - иначе это нельзя обозвать. Тем временем депутаты заксобрания Пензенской области уже краснеют за этот вопиющий случай, обещая разобраться.

Однако это не успокаивает ни самих школьников, ни родителей и пользователей сети. Многие не понимают такого жесткого контроля, который установили за детьми введя ЕГЭ. А с таким контролем, который придумали в Зареченской школе и вовсе можно оставить ребёнка с психологической травмой. Многие не понимают для чего такой жестокий контроль и сам экзамен в таком виде. Пожалуй, самым ярким тому примером, что думают россияне о ЕГЭ, является комментарий:

«Дайте детям списать и отпустите во взрослую жизнь, что толку от этих ЕГЭ? Знаний у них нет все равно, годных для применения, только заучивание формул и дат!».
Поделиться новостью:
Автор - Андрей Вознесенский
Главное за неделю

Пенсионный Фонд России станет некоммерческой организацией

Россияне станут «инвесторами» экономики РФ, по данным Deita.ru, со ссылкой на «Регионы...

Татьяна Навка очаровала Антонио Бандераса на Каннском фестивале

 В рамках Каннского фестиваля состоялся благотворительный бал amfAR. На событие было...

Эпидемия минирований на Дальнем Востоке. Аэропорты Камчатки и Магадана подверглись попытке теракта

 Неизвестные сообщили, что в аэропортах дальневосточных городов заложены бомбы, после...

Китайские пограничники начнут проверять у туристов мессенджеры

 Нововведение коснется не только тех, кто намеревается посетить сам Китай, но и...

Пришло время государства: ВТБ покупает «Альфа-банк» – инсайд

Самый крупный коммерческий банк страны будет куплен государственной организацией. Об этом...

Исконные друзья: Поклонская озвучила выгоду от поддержки Сирии Россией

Отношения между Дамаском и Москвой смогут победить «взращённых западом террористов».

Устанет, уйдёт... Путин вслед за Ельциным может сбежать с «трона»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел новое исследование и...

В Астрахани спустили на воду первый круизный лайнер

Россияне в ужасе сравнивают его с печально известным Sukhoi Superjet 100.

Докомментировалась. Новосибирский хирург увольняется из-за дочери, оскорблявшей пациентов в соцсетях

Теперь девушке грозит отчисление из  НГМУ.

Казахи подсидели: Казахстан хочет отобрать контракт Беларуси и России на нефть

 Скандал с грязной нефтью может закончиться счастливо, но не для Москвы.

В Челябинской области нашли идеального таксиста в белой рубашке

 Жители Озерска из Челябинской области сообщили, что нашли у себя идеального таксиста,...

Мэру-драчуну из Хакасии посоветовали «собирать вещи», а его «жертве» припомнили глумление над геями

Глава Ширинского района и журналист «России 24» стоят друг друга, ибо «клеймо»...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ