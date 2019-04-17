Хватило бы на свою Falcon Heavy: «Роскосмос» раскрыл сумму убытков от космических аварий

За последние 9 лет – с 2010 по 2018 годы – Россия потеряла 35 млрд рублей, что соизмеримо со стоимостью разработки крупнейшей ракеты SpaceX Илона Маска с возможностью повторного использования первой ступени.

Далеко не секрет, что освоение космоса является «дорогим удовольствием» для любой страны мира. По этой причине многие крупные государства попросту отказались от собственной космической программы. Во времена «холодной войны» в США даже ходили слухи, что американцы инсценировали полёт на Луну, чтобы разорить СССР, пытавшийся превзойти Штаты в космической отрасли.

Сегодня NASA уже не враждует и не соперничает с Москвой, как ранее, однако финансовые потери от полётов в космос Россия по-прежнему несёт колоссальные. Сегодня, к примеру, «Роскосмос» раскрыл сумму убытков от космических аварий за последние 9 лет и они оказались весьма впечатляющими. Так, из документов госкорпорации, попавших в руки журналистов, стало известно, что с 2010 по 2018 годы произошло 11 аварийных пусков, что принесло РФ ущерб в 35 млрд рублей.

Часть суммы, как сказано в отчётности «Роскосмоса» для правительства, удалось вернуть, а именно примерно 20 млрд рублей за счёт страхования. Остальные потери оказались безвозвратными из-за того, что пуски были не застрахованы. В этой связи в корпорации обращают внимание на важность такого механизма, как страхование.

Стоит отметить, что 35 млрд рублей, которые в виде убытков потеряла Россия, в теории хватило бы, чтобы разработать свою Falcon Heavy. Создание единственной эксплуатируемой сверхтяжёлой космической ракеты с возможностью повторного использования первой ступени обошлось компании SpaceX Илона Маска в 500 млн долларов.

Также за эти деньги «Роскосмос» мог бы получить 35 новейших сверхтяжёлых ракет Ангара-А5, которые пока находятся на стадии испытаний. Если перенести убытки от космических аварий в социальную плоскость, то 35 млрд могло бы хватить на постройку 70 современных школ или строительство 2000 км дорог.