Учиться негде молиться: РПЦ сетует на нехватку церквей на фоне сокращения школ в России

Дефицит православных храмов констатировал глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Россияне жалуются, что эта проблема не такая острая, как закрытие школ и больниц в регионах.

В последние годы в России активно развивается строительство православных храмов. Церковь считает такую тенденцию полезной на фоне прогнозов о вытеснении христианства мусульманством в ближайшие десятилетия. Более того, в РПЦ уверены, что православие в тяжкие для России времена может оказать существенную поддержку россиянам.

В то же время сами россияне далеко не всегда в восторге от темпов застройки городов и посёлков храмами. Патриарх Кирилл сам на днях заявил о том, что РПЦ строит в среднем по три храма в сутки. Такая активность порой приводит даже к столкновениям и протестам, как было в Екатеринбурге, где власти не нашли лучше места для строительства храма, нежели любимый сквер горожан. При этом возмущение у населения вызвал больше не сам факт застройки, а то, что в округе уже работают несколько храмов.

И вот на этом фоне сегодня председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил в своём Telegram-канале, что в Москве и регионах оказывается есть острая нехватка храмов. Хуже всего ситуация в Новосибирске, где на 25 тысяч жителей приходится только один храм. Не очень благоприятная статистика, по данным Легойды, также в Москве, Хабаровске, Санкт-Петербурге и Благовещенске.

При этом странным выглядит то, что РПЦ сетует на нехватку церквей на фоне сокращения школ и больниц в России. Пользователи сети давно на это обращают внимание, замечая, что религиозные деятели должны быть заинтересованы не только в расширении христианства, но и в решении социальных проблем.

К примеру, только официальная статистика свидетельствует, что с 2000 по 2015 годы количество школ в РФ сократилось более чем на 26 тысяч заведений (69 тыс. в 2000 г. против 44 тыс. в 2015). С больницами ситуация ещё хуже. Росстат говорит нам, что с 2000 по 2015 годы их число сократилось в регионах вдвое. При этом храмов за тот же период стало больше, по некоторым данным, почти в полтора раза. Выходит, что и живёт Россия по неписанным правилам «Учиться негде молиться», где знаки препинания каждый ставит по-своему.