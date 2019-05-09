Жизнь впроголодь: Исследователи рассказали, сколько россиян экономит на еде

Сегодня, 10:09 \\ Общество

В прошлом году жители РФ могли себе позволить больше, согласно данным социологического центра «Ромир».

Исследователи из социологического центра «Ромир» рассказали, сколько россиян экономит на еде. Согласно приведённой статистике, уже 83% респондентов знает, что такое едва ли не жизнь впроголодь, ущемляя себя практически во всём, и даже в еде. Хотя в прошлом году только 76% населения занимались экономией.

Согласно данным, в этом году экономия на еде впервые уступила путешествиям, набрав 29%, что на 5% больше. Это говорит о том, что уже четверть россиян не могут себе позволить не только достойный отдых, но и жизненно неободимые вещи. К лидерам по экономии также относится и покупка одежды с обувью и развлечения. Согласно данным, 22% россиян экономят на развлечениях и 23% на одежде с обувью.

Такая жесткая экономия может быть последствием санкций, которые оказывают влияние на российскую экономику в целом, и, соответственно, отражаются на её гражданах.

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Автор - Дмитрий Романов
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