Китайские пограничники начнут проверять у туристов мессенджеры

Сегодня, 04:00 \\ Общество

Нововведение коснется не только тех, кто намеревается посетить сам Китай, но и транзитных пассажиров.

 27 мая генконсульство РФ в Гуанчжоу распространило информацию о том, что прибывающие в страну российские граждане должны быть готовы к тому, что их мобильные телефоны могут быть подвергнуты проверке. По сообщениям дипломатов, проверка мобильных устройств будет проводиться в рамках индивидуальных собеседований на въезде в страну.

Будет ли процедура проверки четко регламентироваться какими-либо правилами - неизвестно. Однако, различные источники уже подтвердили, что китайские пограничники будут иметь право ознакомиться не только с перепиской иностранцев в различных месседжерах (Telegram, Wechat, WhatsApp), но также с фото и видео материалами, содержащимися на устройстве. Более того, согласно отдельным сообщениям, проверкам будут также подвергаться и электронным документы.

В том случае, если любой фрагмент обнаруженной информации будет сочтен пограничниками недопустимым, человеку будет отказано во въезде в КНР и он будет депортирован. При этом, в случае обнаружения у иностранца несовпадения между реальной целью приезда и целью, заявленной в визе, данный гражданин будет помещен в специальное место содержания. Там он будет находиться в одиночестве до ближайшего обратного рейса. Дипломатические работники иностранных государств к таким людям никакого доступа иметь не будут, а питание будет осуществляться не больше одного раза в сутки.

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Автор - Шухрат Кессикбаев
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