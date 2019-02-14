Получили по шапке: за плохой ремонт в Ленобласти оштрафовали дорожников

Сегодня, 21:45 \\ Общество

Поговорка о «дураках и дорогах» постепенно сдаёт позиции.

Медленный ремонт ям трасс регионального уровня в Ленобласти совершенно не подходит дорожному комитету. Сначала дорожникам лишь угрожали, а теперь будут наказывать – вплоть до обвинений в несоответствии занимаемой должности.

По шапке уже получили руководители подразделений комитета дорог и ГКУ «Ленавтодор». Правда им досталось лишь по выговору. Наказание коснулось начальника отдела обеспечения дорожной деятельности и координации – именно его обвинили в медленной работе.

Юрий Запалатский, занимающий должность главы дорожного комитета, провёл объезд дорог и, по его мнению, качество дорожного покрытия не отвечало требованиям. В итоге он решился не только на дисциплинарные наказания.

Представитель дорожного комитета, Филипп Мораев, рассчитывает на мотивационный эффект от взысканий и считает, что это приведёт к более качественной работе дорожников.

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Автор - Ярослав Петров
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