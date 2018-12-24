Докомментировалась. Новосибирский хирург увольняется из-за дочери, оскорблявшей пациентов в соцсетях

Сегодня, 18:05 \\ Общество

Теперь девушке грозит отчисление из  НГМУ.

Стало известно, что в Новосибирске прогремел очередной скандал, связанный с дочерью одного из местных хирургов. Оказалось, что студента НГМУ, регулярно проходящая практику в больницах, ужасно недовольна не то что бы условиями работы, а и вообще пациентами. В своих закрытых соцсетях она часто оскорбляла пациентов, заявляла, что работает среди «бомжей и алкашей», что ей совсем не по душе. Девушку выдала, по предварительным данным, подруга, с которой они недавно поссорились, так как доступ к скандальной странице имелся лишь у нескольких человек. Теперь девушке грозит отчисление из ЛГМУ, а новосибирский хирург увольняется из-за дочери, оскорблявшей пациентов в соцсетях, по собственному желанию.

По его словам, сейчас в его семье всем плохо и он уже разговаривал с преподавателями в НГМУ. Скорее всего, его дочь будет отчислена. Одним словом, докомментировалась.

Видимо, девочка выбрала не совсем желаемую для себя профессию и это вылилось в такой сильный негатив с ее стороны. Что ж, теперь она будет вольна выбирать любой другой ВУЗ, который пожелает, разумеется, кроме медицинского.

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Автор - Алина Изотова
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