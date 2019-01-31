Социальная катастрофа: Российские города смогут догнать Москву в развитии уже после Путина

Сегодня, 15:14 \\ Общество

Центр городской экономики КБ «Стрелка» заявил, что развитие городов действующими темпами сможет сравнять их со столицей лишь через 100 лет.

Данные исследований центра городской экономики КБ «Стрелка» указали на то, что российские города смогут догнать Москву в развитии только после Владимира Путина. Все дело в том, что достижение тем же Екатеринбургом или Краснодаром показателей валового городского продукта, соответствующего Москве, займет приблизительно 100 лет. Помимо этого, стоит брать в учет также и то, что свою актуальность данный прогноз сохранит только если российские города не потеряют в динамике за все это время, что довольно проблематично, учитывая скорость перемен обстоятельств в России.

В исследовании «Стрелки» речь шла, прежде всего, о городах с населением более чем миллион жителей. Они поделили их на две группы, одна из которых отличается средними темпами роста ВГП (Екатеринбург, Краснодар, Казань) и отстающие (Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Новосибирск). Первые смогут догнать Москву образца 2017 года через 10 лет, вторым потребуется 20. В широком смысле именно это и является социальной катастрофой современной России. 

Владимиру Путину, несмотря на прилагаемые старания, вряд ли удастся сделать что-то столь прорывное, чтобы вывести регионы на один уровень со столицей. Безусловно, Москва, как столица должна преуспевать, но отрыв кажется действительно невероятным. Сравнивать показатели жизни, к примеру, в Уфе и в «белокаменной» попросту не имеет смысла, потому как даже школьник понимает, насколько сильно расходятся эти показатели.

Поделиться новостью:
Автор - Виталий Малина
Главное за неделю

Расплата за Скрипалей: Тереза Мэй уже сегодня может уйти в отставку

По информации британских СМИ глава британского правительства Тереза Мэй до 24 мая уйдёт в...

Татьяна Навка очаровала Антонио Бандераса на Каннском фестивале

 В рамках Каннского фестиваля состоялся благотворительный бал amfAR. На событие было...

Запахло новой отставкой – Украинский министр Омелян пристыдил Зеленского за «кацапскую мову»

Любитель тортов в виде развалин Кремля разнес в пух и прах русскоязычное выступление...

Марионетка Януковича? Зеленского через суд попросят уволить главу администрации

Украинские активисты покопались в прошлом Андрея Богдана, и нашли там причину, по которой...

Китаянка купила автомобиль за 66 мешков с мелочью

 Китаянка из города Цанчжоу в провинции Хэбэй купила автомобиль марки Volkswagen Passat....

Меган Маркл просила подруг познакомить ее с богатым британцем

 В СМИ появилась информация, что Меган Маркл целенаправленно искала богатого мужчину....

Пенсионный Фонд России станет некоммерческой организацией

Россияне станут «инвесторами» экономики РФ, по данным Deita.ru, со ссылкой на «Регионы...

Исконные друзья: Поклонская озвучила выгоду от поддержки Сирии Россией

Отношения между Дамаском и Москвой смогут победить «взращённых западом террористов».

Запад выступает против России: в НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета НАТО заявил, что НАТО никогда не признает принадлежность Крыма к...

Пришло время государства: ВТБ покупает «Альфа-банк» – инсайд

Самый крупный коммерческий банк страны будет куплен государственной организацией. Об этом...

В Астрахани спустили на воду первый круизный лайнер

Россияне в ужасе сравнивают его с печально известным Sukhoi Superjet 100.

Устанет, уйдёт... Путин вслед за Ельциным может сбежать с «трона»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел новое исследование и...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ