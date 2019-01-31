Социальная катастрофа: Российские города смогут догнать Москву в развитии уже после Путина

Центр городской экономики КБ «Стрелка» заявил, что развитие городов действующими темпами сможет сравнять их со столицей лишь через 100 лет.

Данные исследований центра городской экономики КБ «Стрелка» указали на то, что российские города смогут догнать Москву в развитии только после Владимира Путина. Все дело в том, что достижение тем же Екатеринбургом или Краснодаром показателей валового городского продукта, соответствующего Москве, займет приблизительно 100 лет. Помимо этого, стоит брать в учет также и то, что свою актуальность данный прогноз сохранит только если российские города не потеряют в динамике за все это время, что довольно проблематично, учитывая скорость перемен обстоятельств в России.

В исследовании «Стрелки» речь шла, прежде всего, о городах с населением более чем миллион жителей. Они поделили их на две группы, одна из которых отличается средними темпами роста ВГП (Екатеринбург, Краснодар, Казань) и отстающие (Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Новосибирск). Первые смогут догнать Москву образца 2017 года через 10 лет, вторым потребуется 20. В широком смысле именно это и является социальной катастрофой современной России.

Владимиру Путину, несмотря на прилагаемые старания, вряд ли удастся сделать что-то столь прорывное, чтобы вывести регионы на один уровень со столицей. Безусловно, Москва, как столица должна преуспевать, но отрыв кажется действительно невероятным. Сравнивать показатели жизни, к примеру, в Уфе и в «белокаменной» попросту не имеет смысла, потому как даже школьник понимает, насколько сильно расходятся эти показатели.