В программе ранней профориентации KidSkills участвовали 20 тысяч человек

Сегодня, 00:35 \\ Общество

Специалисты московского Депобразования оказали поддержку работе по созданию программы ранней профориентации KidSkills. Местом для ее реализации выступил столичный Детский город профессий — игровая площадка Kids City.

По словам учительницы начальных классов Надежды Тимошенко, ее ученики из 1-го класса «А» посетили игровую площадку Kids City и остались в восторге от приобретенного опыта. Они смогли попробовать себя в таких профессиях, как ветеринарные врачи, фармацевты, банковские сотрудники и пр.

Как сообщил руководитель столичного Депобразования Исаак Калина, весьма вероятно, что программа ранней профориентации KidSkills может проводиться каждый год. Представители Kids City, в свою очередь, выразили желание сотрудничать с Департаментом по этому вопросу.




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