Россияне станут «инвесторами» экономики РФ, по данным Deita.ru, со ссылкой на «Регионы Online».

Новая пенсионная реформа не за горами, а значит, россияне затягивают потуже пояса.

Человек, установивший план на смертность, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова будет лоббировать новую пенсионную реформу, одобренную Дмитрием Медведевым, по информации Deita.ru.

По данным «Регионы Online», лед наконец тронулся. До 2024 года, Татьяна Голикова взяла на себя руководство над нацпроектами «Демография» и «Здравоохранение» и это помимо новой пенсионной реформы.

В 2018 году вышла реформа во время проведения Чемпионата мира по футболу. Согласно законопроекту, возраст для выхода на пенсию значительно вырос и, по совпадению, достиг средней продолжительности жизни.

Из-за реформы, уровень доверия россиян к Медведеву серьезно снизился. Теперь пришла очередь и его заместителя — Татьяны Голиковой.

Новая пенсионная реформа должна объединить «под одним флагом» сразу три организации — Пенсионный фонд России, фонд ОМС и фонд Социального страхования в некоммерческие организации и казенные учреждения.

Официальной причиной стал перерасход бюджета на зарплаты многочисленным сотрудникам - 143,8 миллиардов рублей. По неофициальной — доходы этих организаций составят за 2019 год 12,3 триллионов рублей.

Следствие, которое вывели аналитики российских СМИ, россияне станут «инвесторами» экономики своей страны — часть зарплаты будет переходить в публично-правовые компании, которые и будут составлять бывший пенсионный и страховой фонды.

Такая практика в Европе уже давно и работает неплохо, однако и средние зарпалты, и уровень жизни в Европе выше, потому, в России такая инициатива может весьма негативно повлиять на жителей страны.