«Бездомный» железнодорожник: Доход главы РЖД за прошлый год составил 220 млн рублей

Сегодня, 09:40 \\ Общество

Никакой недвижимостью Олег Белозеров, согласно поданной декларации, не владеет.

Генеральный директор АО «Российские железные дороги», как полагается, подал налоговую декларацию, из которой выяснилось, что его доход за прошлый год составил немногим более 220 млн рублей.

Эти показатели получились из его зарплаты и прибыли от банковских вкладов. Любопытно, что в 2018 Олег Белозёров заработал на 40 млн больше, чем в предыдущем году, когда он зафиксировал 180 млн рублей.

Кроме этого, как стало известно из документа, глава РЖД не имеет в личной собственности никакого недвижимого имущества и не владеет автомобилем. Впрочем, главного железнодорожника можно считать «бездомным и безлошадным» лишь условно.

Согласно документам супруги Белозёрова, в её собственности имеются квартира площадью 193 квадратных метра, а также три машины - ГАЗ-М-21, ГАЗ-21И и Land Rover Range Rover, которыми они пользуются совместно. При этом, узаконенная прибыль жены за истекший год составила 18 млн рублей.

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Автор - Мария Ремарк
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