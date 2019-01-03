Религиозный «хайп»? Папа Римский приравнял аборты к заказному убийству

Сегодня, 09:07 \\ Общество

Врачи и священники должны делать всё возможное для рождения ребёнка даже в критических случаях, уверен глава католической церкви.

Вопрос криминализации и запрета абортов, регулярно возникающий в политических и церковных кругах, в последние недели встал особенно остро перед мировой общественностью. Своё отношение к абортам не скрывает и Папа Римский Франциск.

Как рассказал понтифик, выступивший на конференции против абортов, искусственное прерывание беременности непозволительно даже в том случае, если имеет место быть тяжёлое заболевание или угроза смерти плода. В таких случаях рядом с семьями должны быть врачи и священники для оказания поддержки и помощи.

Женщин, идущих на такой шаг, Папа Римский сравнил с людьми, нанимающими киллеров, и приравнял таким образом аборт к заказному убийству. Также, по мнению понтифика, запрет абортов стоит рассматривать с точки зрения не религиозного, а человеческого вопроса.

Стоит отметить, что аналогичную тему недавно вновь поднял глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, который увидел в запрете абортов решение проблемы демографического кризиса.

Примечательно, что все разговоры и выступления духовных лидеров совпали с другим весьма громким и скандальным событием – криминализацией абортов в некоторых штатах Америки. Так, в Алабаме 15 мая был принят закон, запрещающий женщинам прерывать беременность на любых стадиях и по любым причинам. Запрет коснулся даже жертв изнасилования. Данный закон не стал первым. Ранее такие же законы приняли в Джорджии, Кентукки, Огайо и Миссисипи.

По всей видимости, духовные лидеры решили не упускать момент для религиозного «хайпа» и на волне принятия скандальных законов за рубежом посеять зерна сомнений в приемлемости данной медицинской процедуры среди широких масс.

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Автор - Анна Сар
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