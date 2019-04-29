«Во Франции едят блины?»: Россияне отреагировали на новый мировой рекорд

Сегодня, 06:48 \\ Общество

За сутки, на одной сковороде, было приготовлено 2217 блинчиков.

В департаменте Майен был зафиксирован новый мировой рекорд. Сотрудники одного из отелей города Лаваль во Франции поочередно стояли у плиты ровно 24 часа. Удобным местом для проведения данного мероприятия стала парковка, которую предоставил один из торговых центров. По условиям, пользоваться можно было только одной сковородой и как только уставал один повар, его сражу же сменял другой. Ловкость, навыки и азарт 20 французов, дали свои плоды.

Для многих россиян информация о том, что во Франции едят блины оказалась удивительной. Так как у всех давно сложился стереотип о том, что французы предпочитают в качестве еды лягушачьи лапки и красиво уложенные в тарелке спагетти.

Известно, что рецепт по которому повара замешивали тесто был заимствован у россиян. Поэтому процесс выпекания проходил очень быстро и легко.

Также стоит отметить, что все блины были проданы, а вырученные деньги собираются направить в фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями.

Скорее всего, сотрудники отеля изначально просто планировали устроить благотворительность, а идея о рекорде дала им стимул выручить как можно больше денежных средств. В любом случае, население города отреагировало на мероприятие положительно.

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Автор - Валерия Никуленко
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