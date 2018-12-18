В Екатеринбурге пройдет вторая встреча Соловьёва и Дербенёва – активист продался за храм?

Сегодня, 05:40 \\ Общество

После московской встречи и смены настроения, последователи уральского активиста уверены, что Соловьев купил Дербенева.

Журналист Владимир Соловьев рассказал о встрече с Антоном Дербеневым в Москве, куда активист, по его словам, прилетел на деньги, собранные жителями Екатеренбурга.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев во время радио-эфира высказывался по поводу протестующих против строительства храма в Екатеринбурге, назвав их «бесами», «наследниками бесов» и «продолжателями дела бесноватых».

В ответ на это оскорбление, активист, выступающий также против храма, заявил, что «даст леща пропагандисту». На эту угрозу, Владимир Соловьев пригласил его в Москву для разговора и не только.

В последствии, журналист заявил, что никакого рукоприкладства не было и им удалось поговорить как взрослым людям. Более того, Дербенев согласился, что во многом оказался не прав, признав свои ошибки — Соловьев показал фотографии конкретных людей, которых он назвал бесноватыми.

«Но он согласился с тем, что большинство этих людей сложно назвать нормальными. Чего-то он не видел. Расхождений у нас было не так много», - цитирует журналиста РБК.

А на странице Facebook Антона Дербенева стали всплывать, на первый взгялд нелепые догадки — его стали обвинять в продажности. В том, что он встал на сторону Соловьева и строительство храма. В ответ на эти обвинения, Дербенев пытался «заткнуть» своих сподвижников, отказываясь от комментариев.

Следующая встреча, по информации «Царьград», пройдет уже в Екатеринбурге через 2 недели, где будут расставлены все точки над «и».

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Автор - Оксана Аганесян
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