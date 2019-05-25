В Сети опубликовали петицию в защиту школьников, затеявших «последний звонок» в стиле БДСМ

Сегодня, 14:20 \\ Общество

В действиях детей не было ничего криминального, говорится в обращении.

Самое неприятное, по мнению автора петиции, это то, что ученики из-за пережитого стресса не могут нормально вести подготовку к ЕГЭ. А от успешной сдачи экзаменов, во многом, зависит их будущее.

Случившееся накануне последнего звонка получило широкий резонанс. Флешмоб в стиле БДСМ вызвал скандал, после которого решила уволиться директор школы, а департамент образования устроил проверку случившегося.

Более того, девочку, выбравшую для маскарада форму полицейского, привлекли к административной ответственности. Её родителям придётся выплатить штраф за незаконное ношение формы. А мальчику, использовавшего для «шоу» огнетушитель из спортзала, грозит отчисление из школы.

В петиции подчеркнули, что дети подошли к своему торжеству неформально и, возможно, излишне раскованно, но никто не бегал по школе обнажённым или в нижнем белье. Никаких нарушений закона в действиях детей нет, говорится в послании.

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Автор - Мария Ремарк
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