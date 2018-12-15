Хотел дракона, а получил шиш. «Магнит» наглым образом наживается на «хотелках» детей

Весной 2019 года в сети супермаркетов «Магнит» проходила акция «Приручи дракона», где его можно было получить за наклейки на покупку товаров на 17500 рублей. Итог: наклейки есть – денег и дракона нет.

Многие супермаркеты проводят всевозможные акции, которые приурочивают к выходу каких-либо «хайповых» проектов. В частности, это делается с расчётом на маленьких покупателей, для которых родители готовы сделать всё что угодно, лишь бы угодить своему чаду.

«Магнит» не стал исключением из правил и тоже устроил акцию во всех супермаркетах своей сети по России. «Выгодное предложение» было приурочено к выходу третьей части мультфильма «Как приручить дракона» и в качестве обещанного подарка была плюшевая голова всем известного Беззубика и его драконьих друзей.

Суть акции заключалась в следующем, за приобретение товара на 250 рублей покупателю давалась одна наклейка с мордочкой дракона. При сборе 70 таких наклеек их можно было обменять на одну из игрушек. Чтобы получить все 70 штук, необходимо купить товаров на 17500 рублей. Здесь, как и всегда целевой аудиторией являются дети, так как их родителям вряд ли интересна эта игрушка.

При получении всех необходимых наклеек, покупатель обратился с просьбой обменять их на заветную игрушку, однако вместо дракона получил шиш. Со слов покупателя, в «Магнитах» уже много дней, как нет игрушек и эти наклейки попросту невозможно обменять. При звонке на горячую линию, необходимо дозваниваться около часа, чтобы кто-то всё же ответил. Оператор горячей линии заученным текстом скандирует: «Наличие у вас всех наклеек не гарантирует получение игрушки».

В таких случаях больше всего расстраиваются обнадёженные дети, которые хотели получить обещанную им игрушку, но, а по итогу остались ни с чем. «Магниту» должно быть стыдно за то, то они наживаются на «хотелках» юных покупателей.

Но всё же, если покупатель не хотел тратить такие суммы на приобретение продуктов, то он вполне мог купить игрушку по его полной розничной цене за 599 рублей, что значительно бы уменьшило затраты и сократило бы время получения приза.