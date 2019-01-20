Россияне отказались от вина и перешли на пиво

По сообщению РИА Новости, с начала 2019 года спрос на вино снизился с с 18,3 до 15 процентов. В то же время пиво у россиян стало популярнее. Спрос на этот напиток подрос до 64,2 процента в апреле 2019 года, сравнимо с 55,4 в конце 2018 года.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

По данным исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, россияне пристрастились к дешевому пиву и водке. В 2019 году жители России стали реже покупать коньяк и виски. Возможно, такие показатели связаны с анонсированным ранее подорожанием алкоголя на 0,9%. При этом Минздрав предлагал поднять цены на алкоголь в России на 20%. По данным исследования Rate&Goods, россияне стремятся сэкономить на алкоголе, поэтому отказываются от более дорогого. При нынешних ценах «вино - это деньги на ветер?».