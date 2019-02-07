Устанет, уйдёт... Путин вслед за Ельциным может сбежать с «трона»

Сегодня, 05:57 \\ Общество

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел новое исследование и выяснил, что уровень доверия россиян к Владимиру Путину снизился до рекордных 31,7%.

Однако «дно» не пробито. Рейтинг приблизился к аналогичной отметке января 2006 года. В мае 2018 года рейтинг составлял 47,4%, январь 2019 — 33,4%, а неделю назад 33,1%.

Данные показывают резкий скачок вниз и неизвестно, остановится ли «понижающийся тренд» в ближайшее время. Такой показатель может означать, что правление Владимира Путина подходит к концу, поскольку, если доверие и дальше будет катиться вниз, переизбирать будет некого. Даже спустя время, которое будет отведено на «передышку» после второго срока, положенного Конституцией.

Правление Владимира Путина началось с отставки Бориса Ельцина — первого президента России. Экс-президент запомнился фразой в прямом эфире: «Я устал, я ухожу».

После последнего опроса, многие россияне думают, что смена власти пройдет по похожему сценарию — устал, уйдет.

Оснований для такого решения можно предположить несколько — высокие налоги, уровень преступности и коррупция в высших эшелонах власти, низкий уровень жизни и зарплат — все, что президент обещал исправить в своих предвыборных программах. Хотя нельзя сказать, что не было никаких успехов — в сравнении с 90-ми, жизнь стала гораздо лучше.

То, что портит впечатления от правления нынешнего президента, считают эксперты, озабоченность России внешней политикой. Во-первых, это мешает вспомнить о внутренней политике, во-вторых, действия России побуждает многие страны накладывать санкции на Кремль, что негативно отражается на жизни граждан РФ.

Хотя, что касается деятельности Владимира Путина, в том числе в геополитике, его действия одобряют 65,8% россиян по данным ВЦИОМ.

Самым низким рейтингом запомнился премьер-министр Дмитрий Медведев с 7,3%. К слову, рейтинг Ельцина, до того, как он сбежал со своего «трона», составлял 6%.

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Автор - Оксана Аганесян
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