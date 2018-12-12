Из Петербурга в Таллин: Новый скоростной поезд будет запущен уже этим летом

Сегодня, 03:01 \\ Общество

Эстония хочет запустить новый поезд с маршрутом Таллин-Петербург, время его в пути гораздо меньше обычного РЖД транспорта.

Eesti Raudtee и РЖД хотят объединить усилия и запустить новый скоростной поезд, который доставлял бы людей до пункта назначения всего за 4,5 часа. Комиссия председателей по железным дорогам рассматривала несколько вариантов для достижения этой цели. Чтобы задействовать маршрут Таллин-Петербург нужно продлить дорожную ветку, которая простирается от Санкт-Петербурга до Пскова, сразу до города Печоры. Таким образом пассажиры уже будут доезжать до иностранной станции и пересаживаться на электричку в Эстонии.

Этот вариант не особо прельщает железнодорожную комиссию. Они настроены уже этим летом запустит новый скоростной поезд, который доставлял бы людей из Петербурга в Таллин меньше, чем за 5 часов. Планируется пустить на рельсы транспорт подобный существующему – «Аллегро». Он перевозит пассажиров в Хельсинки и обратно. Пересечение эстонской или российской границы было бы упрощено до проверки документов во время передвижения транспорта.

Стоимость билета будет, конечно же, ниже чем на самолет, но выше чем на обычный поезд. На это влияют условия новейшего транспорта, а также время нахождения в пути, которое сократилось практически в 2 раза. Скорее всего, сначала поезд будет ходить дважды в день, но со временем цифра увеличится до четырех раз за сутки.

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Автор - Евгений Северный
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