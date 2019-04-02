Работа в две смены – одновременно. На дорогах Москвы заметили хитросделанного таксиста «Яндекс»

Скрыв часть названия компании бумажкой, неизвестный таксует на себя.

Неравнодушный автолюбитель раскрыл новую схему, которую таксисты практикуют на самой компании. На фотографии, сделанной на дорогах Москвы, видно фирменный автомобиль «Яндекс.Такси». На кузове находится порядковый номер машины, номер телефона самой компании для вызова «извозчика», а также второе слово из названия компании. Первая часть скрыта под белой бумагой или другим материалом.

Предположений, какие цели преследует хитросделанный таксист «Яндекса», скрывая название компании на самой узнаваемой машине, может много. Вероятно, так он пытается работать в две смены одновременно. К таким действиям таксист мог прибегнуть после введения «Яндекс.Такси» системы слежения за графиком водителей, чтобы избежать переработок и уменьшить аварийность. Было много спекуляций о том, что эта система оставит таксистов почти без заработка, потому что раньше перерабатывать им приходилось именно из-за низкого чистого дохода в компании.

Россиян тяжело развести на деньги таким способом. Судя по всему, водитель зарабатывает на совсем неместных гостях столицы, которые незнакомы с сервисом. Разумеется, полученные таким способом деньги таксист кладёт в свой карман. На данный момент неизвестно, где заметили находчивого работягу, но искать его, вероятно, следует около аэропортов и вокзалов.