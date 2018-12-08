Программа дополнительного образования РАН будет реализовываться в 110 школах России

Как сообщают «Известия», в 32 регионах России с 1 сентября 2019 года начнется реализация проекта Российской академии наук. Уже составлен предварительный список опорных школ, в которых будут искать учеников со способностями к науке и готовить их к поступлению в конкретные вузы.

Выбрано 110 учреждений, Москва и Санкт-Петербург пока в список не попали, так как проект предусматривает переход муниципальных учебных заведений в региональные. По задумке РАН, при них будут созданы интернаты, чтобы поступить туда смогли дети из небольших городов и сел. Вице-президент РАН Алексей Хохлов подчеркнул, что это не означает, что Москва и Санкт-Петербург лишатся такой возможности: «Мне позвонил руководитель департамента образования и науки Москвы Исаак Калина и попросил, чтобы мы реализовали аналогичный проект и в московских школах», - сказал академик. Президент России Владимир Путин обсуждал на днях этот проект с министром просвещения Ольгой Васильевой. Она отметила, что уже готовятся образовательные программы и решается вопрос с финансированием.











