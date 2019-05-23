«Учитель года Москвы» Анна Макарова защитит честь столицы на всероссийском конкурсе «Учитель года»

На всероссийский конкурс «Учитель года» от столицы РФ поедет преподаватель начальных классов школы № 2033 Анна Макарова, которая завоевала титул «Учитель года Москвы». Конкурс в сентябре примет на своей площадке Грозный. Об этом пишет «АиФ».

Своими советами из имеющегося опыта подготовки к борьбе за всероссийский титул с коллегой поделился триумфатор конкурса «Учитель года Москвы» 2018 года Игнат Игнатов. Он рассказал о том, что женщине следует ждать большой нагрузки, которую ей помогут перенести близкие, друзья и коллеги. Поэтому Анне Макаровой нужно, как следует, отдохнуть.

Стоит добавить, что в текущем году в проведение конкурса «Учитель года Москвы» были внесены новые испытания. Одно из них сводилось к необходимости заинтересовать беседой незнакомых учеников из школы № 1535. Сохранились и традиционные задания. К примеру, финалисты обсудили актуальные вопросы образования с министром, руководителем столичного образовательного ведомства Исааком Калиной.











