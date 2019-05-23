«Учитель года Москвы» Анна Макарова защитит честь столицы на всероссийском конкурсе «Учитель года»

Сегодня, 00:33 \\ Общество

На всероссийский конкурс «Учитель года» от столицы РФ поедет преподаватель начальных классов школы № 2033 Анна Макарова, которая завоевала титул «Учитель года Москвы». Конкурс в сентябре примет на своей площадке Грозный. Об этом пишет «АиФ».

Своими советами из имеющегося опыта подготовки к борьбе за всероссийский титул с коллегой поделился триумфатор конкурса «Учитель года Москвы» 2018 года Игнат Игнатов. Он рассказал о том, что женщине следует ждать большой нагрузки, которую ей помогут перенести близкие, друзья и коллеги. Поэтому Анне Макаровой нужно, как следует, отдохнуть.

Стоит добавить, что в текущем году в проведение конкурса «Учитель года Москвы» были внесены новые испытания. Одно из них сводилось к необходимости заинтересовать беседой незнакомых учеников из школы № 1535. Сохранились и традиционные задания. К примеру, финалисты обсудили актуальные вопросы образования с министром, руководителем столичного образовательного ведомства Исааком Калиной.




Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Расплата за Скрипалей: Тереза Мэй уже сегодня может уйти в отставку

По информации британских СМИ глава британского правительства Тереза Мэй до 24 мая уйдёт в...

Татьяна Навка очаровала Антонио Бандераса на Каннском фестивале

 В рамках Каннского фестиваля состоялся благотворительный бал amfAR. На событие было...

Запахло новой отставкой – Украинский министр Омелян пристыдил Зеленского за «кацапскую мову»

Любитель тортов в виде развалин Кремля разнес в пух и прах русскоязычное выступление...

Марионетка Януковича? Зеленского через суд попросят уволить главу администрации

Украинские активисты покопались в прошлом Андрея Богдана, и нашли там причину, по которой...

Китаянка купила автомобиль за 66 мешков с мелочью

 Китаянка из города Цанчжоу в провинции Хэбэй купила автомобиль марки Volkswagen Passat....

Меган Маркл просила подруг познакомить ее с богатым британцем

 В СМИ появилась информация, что Меган Маркл целенаправленно искала богатого мужчину....

Пенсионный Фонд России станет некоммерческой организацией

Россияне станут «инвесторами» экономики РФ, по данным Deita.ru, со ссылкой на «Регионы...

Исконные друзья: Поклонская озвучила выгоду от поддержки Сирии Россией

Отношения между Дамаском и Москвой смогут победить «взращённых западом террористов».

Запад выступает против России: в НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета НАТО заявил, что НАТО никогда не признает принадлежность Крыма к...

Пришло время государства: ВТБ покупает «Альфа-банк» – инсайд

Самый крупный коммерческий банк страны будет куплен государственной организацией. Об этом...

В Астрахани спустили на воду первый круизный лайнер

Россияне в ужасе сравнивают его с печально известным Sukhoi Superjet 100.

Устанет, уйдёт... Путин вслед за Ельциным может сбежать с «трона»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел новое исследование и...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ