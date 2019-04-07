Проспал, пробки, приболел? Руководитель пристыдил опаздывающих на работу оригинальными демотиваторами

Сегодня, 15:12 \\ Общество

Если это не поможет в укреплении дисциплины, то злостных нарушителей, скорее всего, будут «наказывать рублём».

Особенности многих видов деятельности подразумевают слаженную работу коллектива, где каждый выполняет определённую функцию. Естественно, когда из механизма выпадает один из компонентов, говорить о эффективности процесса не приходится и возникают вопросы о причинах.

Опоздания на работу – настоящий бич производства, интеллектуального или творческого труда. От этого, как правило, страдает весь коллектив и по отношению к виновным применяются различные меры наказания – от штрафов и понижения в должности до увольнения с работы.

Руководитель одного из отделов решил необычным способом «достучаться» до сознания подчинённых и пристыдил опаздывающих оригинальными демотиваторами, развесив их в помещении офиса. В подписях к ним использовались доведённые до абсурда дежурные отговорки нарушителей трудовой дисциплины и саркастическая реакция окружающих.

Недаром, в картинках использовались персонажи популярных мемов, герои кинофильмов и, даже, Сталин, напоминающий, что при нём опоздания на работу наказывались строжайшим образом.

Публикация, посвящённая этому необычному почину, вызвала бурное обсуждение, где досталось злостным опаздывающим, которые, называя причины, обычно не отличаются разнообразием – проспал, пробки, приболел. Многие комментаторы поведали, что работают в местах с гибким или свободным графиком, где в первую очередь спрашивают о результатах работы, а не о формальной пунктуальности сотрудника.

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Автор - Мария Ремарк
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