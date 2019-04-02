Советы ветеранов педагогического труда могут появиться при школах столицы

В минувший вторник вышел новый выпуск передачи «Вопросы, важные для всех» на Московском образовательном телеканале, участником которого стал руководитель столичного образовательного ведомства Исаак Калина.

Хорошим примером Исаак Калина назвал работу Горсовета ветеранов педагогического труда при Московском городском доме учителя. Его члены в настоящее время сами решают, чем они могут быть полезны. К примеру, их задействуют в процессе проведения ЕГЭ.

При этом, по мнению Исаака Калины, процесс должен быть двусторонним. Так, молодые педагоги в обмен на опыт должны помогать старшим товарищам не отставать от быстро меняющегося современного мира.



