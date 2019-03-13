Детей не учат, а готовят как товар: Эксперты боятся, что обучение МЭШ создаст в России кастовое общество

Угрозы для формирования личности детей, обучающихся по стандартам цифровых технологий, которые используются в том числе в «Московской электронной школе» (МЭШ) заметили в исследовательском институте при Министерстве здравоохранения РФ.

Продвижение цифровых технологий в сфере образования можно считать полезным явлением, которое позволяет подрастающему поколению учиться по современным стандартам, опираясь на существующие запросы рынка труда. Подобные практики внедряет в том числе и в «Московской электронной школе» (МЭШ). В то же время многие Эксперты боятся, что обучение в цифровом формате, который предлагают подобные образовательные учреждения, создаст в России кастовое общество.

Такое мнение среди прочего поддерживает кандидат исторических наук, доцент МГИМО Ольга Четверикова. Специалист на презентации своей новой книги выразила опасения, что детей по инновационной системе не учат, а готовят как товар. Она отметила, что в подобных МЭШ заведениях всё заточено на селекции в угоду интересам крупного бизнеса, в первую очередь IT-сферы. Четверикова подчеркнула, что для современных больших корпораций не нужны индивидуальные личности, высоконравственные и высокоразвитые персоналии. Вместо них работодателю требуется послушный специалист, который будет сосредоточен на эффективном выполнении конкретных задач ради получения наибольшей прибыли. Ему должны быть присущи исключительно те качества, которые объединяет в себе понятие «корпоративная лояльность», считает эксперт.

Из опасений, что это приведёт к культурной и моральной деградации населения, формированию в России кастового общества, Четверикова и её единомышленники из движения «За возрождение отечественной науки» направили в Минздрав РФ предложение детально изучить данный вопрос. По её словам, коллеги в ведомстве в целом согласились с существованием обозначенных в обращении рисков. Эксперт считает, что по данной проблеме должна быть создана большая комиссия с широкими полномочиями, которая сможет углубиться в сущность вопроса и найти конструктивное решение для МЭШ и подобных цифровых школ.