Россиян призывают проявить бдительность и не сообщать никому важные данные, которые банки присылают в сообщениях на смартфон.

В последнее время банки стали чаще использовать процедуру подтверждения той или иной финансовой операции посредством отправки sms-сообщений на телефон клиента. Россиян предупреждают о списании средств при помощи sms-сообщений.

Мошенники, прекрасно осведомлены о подобных банковских процедурах, и зачастую используют схемы для проведения противоправных действий. Так, например, аферисты обзванивают клиентов, и, представляясь сотрудником банка, узнают нужные данные. Аферисты знакомы с психологией человека, и активно используют разного рода уловки, дабы добиться поставленной цели – списания средств с карты клиента в свою пользу.

В российских банках уже на рассмотрении инициатива полностью отказаться от sms-подтверждений денежных операций, а пока россиян просят не терять бдительность.