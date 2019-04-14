РЖД облегчит поездку к Чёрному морю жителям отдалённых регионов

Всего за лето компания планирует перевезти около 34 миллионов пассажиров.

Перед началом сезона отпусков стало известно о решении РЖД облегчить поездку на черноморские курорты жителям ряда отдалённых от моря регионов. Высокий спрос на путешествия железнодорожным транспортом приводит к вполне объяснимому дефициту билетов.

В связи с этим, перед желающими съездить на курорт встаёт вопрос: как добраться к Чёрному морю – на перекладных маршрутах, воспользоваться другими видами транспорта или отменить поездку. РЖД решила проблему в свою пользу и ввела дополнительные поезда в самых популярных летних направлениях.

Например, в Уральском филиале компании собираются запустить более 50 дополнительных рейсов в Краснодарский край, а в Свердловском отделении начнут курсировать добавленные маршруты в Адлер и Анапу. Кстати, отныне без пересадок в Сочи смогут добраться и жители Новгорода и Белгорода.

Кроме этого, прямые поезда на черноморские курорты Краснодарского края стали следовать из Челябинска, Уфы, Санкт-Петербурга и Кирова. В сравнении с прошлым годом спрос на железнодорожные поездки в летний сезон вырос на 5% и уже сейчас на 3 летних месяца продано свыше 3 миллионов билетов.