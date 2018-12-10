Эксперты назвали среднюю цену за платье на выпускной

В преддверии выпускных балов эксперты проанализировали рынок и назвали среднюю цену, которую потратили выпускницы на платье. Об этом информирует РИА «Новости, ссылаясь на данные, которые были предоставлены онлайн-сервисом для объявлений «Юла».

Эксперты оценили предложения онлайн-продавцов на платья для выпускного. Выяснилось, что средняя цена на товар составляет около 4 тыс. рублей. При этом с начала года стоимость все время понижается. Между тем как спрос на сами платья для торжественного случая увеличивается. Своего пика активность по поиску необходимого наряда достигла в апреле, превысив спрос в 15 раз по отношению к активности на начало года.

Отмечается, что девушки ближе к выпускному могут приобрести платье значительно дешевле. Средняя цена в январе достигала отметки в 4,32 тыс. рублей. В апреле сумма снизилась до 3,73 тыс. рублей. К тому же, каждый пятый продавец онлайн платформы предоставляет скидку.

Эксперты отметили, что дороже всего приобрести выпускное платье будет в Липецке (средняя цена достигает 7,08 тыс. рублей), а также во Владивостоке (6,37 тыс. рублей) и Воронеже (6,09 тыс. рублей). Больше всего повезло выпускницам из Челябинска. Платья для торжественного события они могут купить за 1,97 тыс. рублей. Также повезло жительницам Ижевска (средняя цена – 1,84 тыс. рублей) и Перми (1,68 тыс. рублей).

К слову, согласно анализу онлайн-объявлений, прокат платья на выпускной обойдется дешевле лишь на 9%.