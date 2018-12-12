Замуж за саму себя: жительница Бразилии сыграет сологамную свадьбу

Сегодня, 04:50 \\ Общество

Жительница Бразилии, сообщила, что выйдет замуж за саму себя. Первая в стране сологамная свадьба состоится в ближайшее воскресенье. Единственной новобрачной торжества станет 38-летняя Жуссара Дутра Коту. Об этом информирует Estado de Minas.

 В восточной части Бразилии в городе Белу-Оризонти в воскресенье состоится необычная церемония бракосочетания. 38-летняя Коту намерена сыграть сологамную свадьбу. Процесс будет транслироваться в прямом эфире в соцсетях женщины.

Коту объяснила, что мечтой многих женщин является замужество. Представительницы прекрасного пола мечтают о белом платье и торжестве, но им не всегда удается найти для этого партнера. По мнению бразильянки, для свадьбы не обязательно наличие второго человека, ведь «любовь к себе – самая искренняя любовь».

Однако в Бразилии существует официальный запрет на сологамные свадьбы. Коту все же настроена выйти замуж за саму себя и планирует устроить свою собственную церемонию, которую проведет ее подруга. К алтарю невесту поведет 21-летняя дочь.

Традиционного обмена кольцами на свадьбе не будет. Новобрачная вместо этого сделает татуировку. Рисунок будет выполнен в виде женщины, у которой крылья бабочки. Жительница Бразилии подразумевает под этим символ независимости.

Гостям сологамной свадьбы предложат традиционный торт, который будет состоять из нескольких ярусов.

Сама Коту, несмотря на то, что планирует выйти замуж за себя, говорит о том, что остается открыта к новым знакомствам.

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Автор - Мария Титова
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