101 кит: Владелец «китовой тюрьмы» отказался отпускать животных на волю

Владелец компании, незаконно выловившей в Приморье 11 косаток и 90 белух, отказался выпускать их на волю, так как считает своей собственностью.

Компания, которая стала ответственной за содержание млекопитающих в заключении принадлежит Алексею Решетову. В своём заявлении предприниматель сказал о том, что 101 животное является его собственностью и отпускать он их будет только при условии лишении его этого права. «О каком выпуске идёт речь? Животные- моя собственность. Решения о выпуске я не принимали принимать не собираюсь», - сказал господин Решетов.

Весь мир ополчился против содержания белух и косаток в так называемой «китовой тюрьме», проводя пикеты и протесты. Во Владивостоке даже было сделано 3D граффити, изображающее китов в неволе. Страшно представить, что будет, если они так и не увидят свет.

Министерство природы России, назвало высказывание Решетова «личным мнением» и заявило о том, что животные должны быть выпущены на волю. После чего владелец компании «Афалина» сообщил о том, что решение о выпуске млекопитающих будет приниматься в соответствии с рекомендациями специалистов и решениями властей страны.

Согласно последним данным, выпуск будет осуществлён примерно в июле-сентябре 2019 года, а если не будет представляться возможным отпустить всех единоразово, то в таком случае оставшуюся часть животных освободят в 2020 году.

Господина Решетова в социальных сетях сравнивают со Стервеллой де Виль из знаменитого мультфильма «101 далматинец» от компании «Дисней», так как в заключении у компании «Афалина» тоже находится 101 животное, но уже не далматинцы, а киты.