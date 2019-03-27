Деньги сняли, а билет не дали: Пассажиры потеряли средства из-за сбоя сайта РЖД

Деньги за билет у людей со счетов списываются, а сами посадочные талоны до них не доходят.

ОАО «Российские железные дороги» порадовали своих пассажиров хорошей новостью. В соцсетях появилась информация о том, что сдвоенные «Ласточки» будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом и останавливаться в Твери, Бологом, Чудово, а также на других станциях, на которых раньше остановки не предусматривались.

И едва окрыленные этим известием пассажиры принялись заказывать билеты, как столкнулись с тем, что интернет-портал не работает должным образом. Подписчики в комментариях возмутились, что деньги с их счета списали, а вот билеты им так и не дали. У некоторых посадочный талон висел со статусом «забронирован», а у большинства вообще не отразился в заказах.

При этом разозленные пассажиры в один голос твердили, что на сайте не было никаких объявлений о некорректной работе портала. В итоге из-за сбоя потенциальные пассажиры РЖД потеряли средства. Они принялись писать обвинительные отзывы под постом, дескать все реквизиты свои послали, а возврата денег пока не дождались. Один из подписчиков заявил, что по этой причине не доверяет интернету и оформляет все платежи исключительно в кассе, расплачиваясь наличными. Долгое время представители РЖД хранили упорное молчание, что им несвойственно. Обычно, ответ ОАО дает быстро. Здесь для реакции потребовалось несколько часов.

Далее стало известно, что сайт вновь заработал и деньги постепенно стали возвращать на счет. Однако при повторном оформлении пассажирам могут не достаться ранее облюбованные места, или рейс. В результате РЖД принесли извинения, но осадочек остался. Нет гарантии, что сбои такого рода не повторятся, а модераторы интернет-портала снова не смолчат об этом. Впрочем, нельзя исключать, что в следующий раз деньги на счет и вовсе не вернут.