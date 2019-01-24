В ПФ появились деньги? Глава ОПФР в Забайкалье задекларировала почти 3 млн рублей дохода

Вчера, 16:22 \\ Общество

В семье Михайленко владеют несколькими участками, квартирами и машинами.

Галина Михайленко опубликовала свою декларацию за 2018 год, которая появилась на сайте отделения Пенсионного фонда России в Забайкалье. Из декларации стало известно, что чиновница отчиталась о доходе почти в 3 млн рублей за пошедший период. Последние годы её доход только растёт. Так, например, в 2016 году он составил 2,2 млн, в 2017 – 2,4 млн, в 2019 – 2,89 млн рублей. Муж главы ОПФР наоборот беднеет – 206 тысяч рублей в этом году против 274 тысяч в 2016.

Кроме того, Михайленко многие годы владеет земельным участком и квартирой. Её супруг – участком, домом и тремя автомобилями. В совместной собственности у пары квартира на 45,3 «квадратов».

Пристальное внимание к руководству ОПФР в Забайкалье приковано с 2016 года. Тогда Галина Михайлова была фигурантом уголовного дела по факту неправомерного начисления премий. В краевом отделении ПФ даже проводился обыск, но реальных результатов следователями получено не было.

Россияне, наблюдающие за ростом доходов чиновницы, резонно задаются вопросом – неужели в Пенсионном фонде всё же появились деньги? На этом фоне жители края предлагают поднять им пенсии незамедлительно или поднять вопрос о снижении пенсионного возраста, раз необходимости в повышении больше нет.

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Автор - Олеся Куприна
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