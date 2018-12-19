Папины умнички: Forbes опубликовал список богатых представителей молодежи в России

Вчера, 11:57 \\ Общество

Больше половины претендентов списка разбогатели с папиной подачи.

В этом году за славное место в российском списке Forbes среди молодых и перспективных боролись сразу 100 претендентов. А победили, как и было определено форматом только 30 самых-самых из них.

По правилам проекта, в топ лидеров попали молодые люди не достигшие 30 лет, но уже успевшие в свои двадцать с небольшим заработать многомиллионное состояние.

Свои регалии Forbes раздавал сразу в 10 категориях, таких как: «Мода», «Инвестиции», «Искусство», «Музыка и кино», «Технологии», ну, и куда же без них - «Новые медиа», и прочие.

В список богатых представителей молодежи в России вошли: певица Монеточка, Даниил Шулейко (создатель Яндекс.Такси), видеоблогер Настя Ивлеева, частный инвестор, а по совместительству и сын известного олигарха Аркадий Абрамович, основатель CarPrice Эдуард Гуринович и другие.

Создатели рейтинга делали акцент на том, что денежное состояние — это не главный критерий отбора. Акцент, в первую очередь, делался на самостоятельности и перспективности участников списка.

Однако, как позже оказалось, многие богачи оказались не так уж и самостоятельны, а свое внушительное состояние они получили благодаря влиянию обеспеченных родственников.

Так, например, Петр Новиков, попавший в список с проектом Samara, оказался сыном президента компании Habidatum. Отец режиссера Кантемира Балагова управляет частным бизнесом. С Абрамовичем и так все понятно. А Ивлеева сама не раз говорила, что получила свой первый миллион от «неизвестного» спонсора. Иначе как папиными умничками победителей не назовешь, а так хотелось бы увидеть в списке Forbes по-настоящему достойных «трудяжек».

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Автор - Екатерина Золотова
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Папины умнички: Forbes опубликовал список богатых представителей молодежи в России

Больше половины претендентов списка разбогатели с папиной подачи.

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