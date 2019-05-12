Разбили кружку и сердце: Клиент Почты России получил в посылке лишь осколки

Удивившись, что посылка пришла в кратчайший срок, мужчина не ожидал увидеть помятую коробку.

Мужчина заказал в подарок жене кружку Starbucks «Кошачья лапка». Кружка примечательна тем, что жидкость наливается в дополнительный внутренний сосуд, который исполнен в виде кошачьей лапки.

Будучи наслышан о длительной доставке Почты России, клиент не ожидал получить уведомление уже через три дня. Приятное удивление сменилось недоумением – вручить клиенту пытались помятую коробку. «Такое ощущение, что на неё сел слон» - сам получатель именно так охарактеризовал свои впечатления.

Сотрудники Почты России пытались сделать вид, что всё в порядке и удивлялись, почему клиент отказывается так просто забрать посылку. Помимо этого, на почте уповали на то, что вложение было упаковано неправильно, однако клиент с этим был не согласен.

После уговоров сотрудников составить акт вскрытия, кружку извлекли из помятой коробки, оказалось, что кружка безвозвратно разбита.

Неужели Почта России работает по принципу «либо долго и хорошо, либо быстро, но плохо»? Почему нельзя качественно и быстро выполнять свою работу?

Из-за безответственного отношения к работе, сотрудники Почты России разбили кружку и сердце: клиент получил в посылке лишь осколки. Кружку, как оказалось в итоге, можно было приобрести в городе получения, а вот доверие к Почте России вернуть будет сложнее.