Бибер нанес серьезный ущерб национальному парку Исландии

Местные власти не стали предъявлять обвинения певцу, однако призвали Бибера и других публичных персон думать о последствиях своих действий.

В 2015 году канадский певец снял клип к песни «I'll Show You». Съемки проходили на территории исландского каньона Фьядрарглйуфур. За четыре года ролик набрал более чем 440 миллионов просмотров.

Сразу после появления видеоклипа в сети толпы поклонников поп-певца отправились в нетронутый человеком каньон, не обращая внимания на некоторые правительственные запреты. Фанатов не остановили даже ограничительные знаки, заграждения и охрана национального парка Исландии. Последствия привели к решению закрыть каньон.

Власти рассчитывают, что поклонники Джастина Бибера оставят попытки попасть в каньон ради красивой фотографии. Однако исландцы ожидают новую волну посещений в связи со съемками здесь последнего сезона «Игры престолов».

За прошедшие восемь лет число туристов в Исландии возросло более чем на 1,5 миллиона. Такой поток людей наносит серьезный ущерб девственной природе островного государства.