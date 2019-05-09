СМЕРШ Путина? Песков заявил о начале антикоррупционных чисток

С арестованного офицера ФСБ началась борьба с коррупцией в государственных структурах России.

Кирилл Черкалин и два подельника были арестованы после того, как в его квартире были найдены и изъяты 12 миллиардов рублей. Это четвертый крупный инцидент, связанный с «финансовым мошенничеством» - Евгения Васильева против Минобороны, Арашуковы, обвиненные в хищении 30 миллиардов и полковник Захарченко, в квартире которого были найдены 8 миллиардов рублей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о начале антикоррупционных чисток, объяснив арест Черкалина, как системная работа по борьбе с коррупцией.

«Можно объяснить продолжающейся – опять же не в рамках какой-то кампанейщины, – а системной работой по борьбе с коррупцией, любыми коррупционными проявлениями», - заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, со ссылкой на ТАСС.

Дмитрия Пескова прозвали в народе, как «рот Путина», поскольку политик часто дает ответы на вопросы от лица президента. Так что многие считают, что и в этот раз высказывался именно презижент.

Поскольку Черкалина обвинили в продаже инсайдерсокй и секретной информации, методы по борьбе с ним и ему подобными прозвали как СМЕРШ Путина, делая отсылку на организацию, сформированную Иосифом Сталиным. СМЕРШ расшифровывается, «как смерть шпионам», что косвенно, но подходит под правительственную борьбу с коррупцией.

Сразу после ареста, российский журналист Владимир Соловьев высказался, что такие проверки необходимо проводить во всех госструктурах, на любых уровнях и с любыми чинами.

«Тогда никакие санкции России не будут страшны», - писал телеведущий в своих социальных сетях.

Пресс-секретарь также заявил, что от проверки не уйдет никто и любой чин может попасть под следствие.