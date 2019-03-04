Власти разработали логотип для органической продукции из России

Сегодня, 06:10 \\ Общество

В 2018 году Владимир Путин заявил о необходимости создать собственный бренд органической продукции. В связи с этим власти сделали упор на законопроекте об органическом сельском хозяйстве, а также уже разработали логотип для данного вида продукции, которая будет производиться в России.

 В Министерстве сельского хозяйства уже подготовлен проект приказа, который утвердит единую форму и порядок в использовании знака органической продукции. Логотип станет единым для производителей по всей России.

Планируется, что органическая продукция маркироваться с помощью знака в виде белого листа на зеленом фоне. Снизу и будет выполнена надпись «ОРГАНИК» на кириллице, сверху – на латинице. Согласно документации, которую властные структуры разместили на сайте regulation.gov.ru, «допустимо использование графического изображения (знака) органической продукции единого образца в черно-белом варианте».

Логотип в виде белого листа на зеленом фоне будет информировать потребителей о том, что при производстве продукции были учтены все соответствующие стандартны как государственные, так и международные.

Рынок органической продукции стремительно растет. Лишь за последние 15 лет данная отрасль рынка увеличилась почти в 15 раз, достигнув отметки в 82 млн долларов. Это составляет 10% от всего мирового рынка в области продовольствия.

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Автор - Мария Титова
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