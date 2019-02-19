Мигрантов начнут учить русскому языку с детского сада

Сегодня, 04:02 \\ Общество

В рамках нового проекта Министерство просвещения предлагает педагогам пройти переподготовку с целью того, чтобы иметь возможность учить мигрантов русскому языку с детского сада.

 Минпросвещения опубликовало информацию о конкурсе, в рамках которого педагоги смогут пройти переподготовку, которая позволит работать с детьми-мигрантами. Ведомство принимает заявки до 7 июня.

Согласно новой идее, в детских садах будут формироваться межэтнические группы. Для одних русский язык будет родной, для других – неродной. С целью того, что дети мигрантов могли полноценно включаться коммуникацию, с ними будут заниматься педагоги, которые пройдут соответствующее обучение. В ходе погружения в языковую среду будет применяться дифференцированный подход, который учитывает ментальные характеристики.

В Минпросвещения отметили, что данный проект позволит обеспечить для всех детей, которые проживают на территории РФ, равенство и доступность в области образовательного процесса.

Напомним, что с 2012 года в России действует правило, которое предполагает, что трудовой мигрант обязан сдать экзамен на знание русского языка. Результаты тестирования необходимы для трудоустройства.

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Автор - Мария Титова
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