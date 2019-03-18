Как кошка? Полячка родила сразу шесть близнецов

Жительница Кракова стала первой мамой в Польше, которая родила шесть детей.

Ричард Лаутербах, профессор местной клиники, рассказал в одном из радиоэфиров Польши, что на свет появились четыре девочки и два мальчика. Вес каждого ребенка составил около одного килограмма, но в целом потомство родилось здоровым. Роды не обошлись без кесарева сечения, так как новорожденных было целых шесть.

Анджей Дуда, который является президентом Польши не мог пропустить эту новость, ведь полячка стала первой мамой принеся стране целых шесть граждан сразу. Как отмечают специалисты, шанс родить шестерняшек составляет 1 к 4,7 млрд.

Многих эта новость повергла в шок, и пользователи сети сравнили девушку с кошкой, которая тоже приносит за раз большое количество котят. Люди стали задаваться вопросом как вообще это возможно? Врачи выяснили, что на такой феномен влияют природные условия, образ жизни родителей, а так же определенные физиологические особенности, так совпало, что мужчина, предрасположенный оплодотворить несколько клеток сразу, достался женщины с подобной особенностью.

Некоторые целенаправленное проходят специальные процедуры и придерживаются определенных правил, чтобы родить сразу нескольких детей, но это получается не у всех.