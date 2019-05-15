Майдан отменяется: Протестующие в Екатеринбурге уберут за собой после митингов

Сегодня, 19:26 \\ Общество

Активисты всячески пытаются показать, что агрессия, приписываемая им федеральными СМИ, не является правдой.

Вероятно, только ленивый не знает о происходивших стихийных протестах в Екатеринбурге на протяжении прошлой недели. Сложно сказать, кто же все-таки одержал победу в противостоянии за установку храма Святой Екатерины в сквере, но активисты решили показать, что в этой ситуации они готовы оставаться цивилизованными до конца. Для этого митингующие решили показать всей России, что Майдан, которым их называли все это время, отменяется и, в качестве жеста доброй воли, они намереваются убрать за собой после митингов. Для этого уже был дан клич на общегородской субботник в сообществе «Парки и скверы».

По мнению авторов инициативы, сквер сильно пострадал от того, что там гуляло так много людей, потому на данный момент требуется помощь каждого неравнодушного гражданина. Субботник будет согласован с местными властями в ближайшее время, дабы у силовиков не появилось повода думать, что это очередное несанкционированное собрание. Помимо этого, граждане подумают, что же делать с дырами в земле, которые появились после установки свай для капитального забора, который также будет демонтирован по просьбе властей и церковников в ближайшее время.

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Автор - Виталий Малина
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