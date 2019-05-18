Отвоевали сквер? В Екатеринбурге анонсировано голосование за подходящее место для храма

Сегодня, 10:48 \\ Общество

Администрация города последовала совету Путина и теперь пытается примирить стороны поиском альтернативного места для храма.

В Екатеринбурге анонсировано голосование за подходящее место для храма. Об этом администрация города объявила в социальных сетях. Сообщается, что на официальном портале Екатеринбурга каждый горожанин сможет оставить свои пожелания о том, в каком месте стоит возвести храм Святой Екатерины, указав свои контактные данные для обратной связи.

Времени у жителей Екатеринбурга достаточно, чтобы придумать подходящую площадку и прекратить конфликт в сквере. Голосование за лучший вариант состоится через 10 дней.

Рейтинговое голосование учреждено по указанию Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и Главы Екатеринбурга Александра Высокинского. Вероятно, слова Владимира Путина были услышаны. Ранее президент высказался о самом простом способе решения вопроса с храмом: спросить, чего хотят люди. Почему администрация города не додумалась до этого с самого начала, до того, как людей начали арестовывать, неизвестно. Возможно, теперь столкновения прекратятся хотя бы на 10 дней.

Означает ли решение администрации, что противники храма отвоевали сквер? На первый взгляд, ситуация выглядит их безоговорочной победой. Однако не стоит спешить с выводами. Пока проходит сбор предложений, строительство храма в сквере в центре Екатеринбурга может тайно продолжиться. Тем не менее, голосование поможет избежать новых арестов, которых сейчас насчитывается уже 30.

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Автор - София Волкова
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