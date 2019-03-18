А как же старики? «Пятёрочка» в Самаре выбрасывает пригодный хлеб на свалку

Сегодня, 08:50 \\ Общество

В сети покупатели пожаловались, что сотрудники магазина не подумали о том, чтобы отдать хлебобулочные изделия нуждающимся или в приюты для животных.

В Самарской области  покупатели оказались озадачены странным поступком сотрудников сети супермаркетов «Пятёрочка». В мусорных баках возле магазина было обнаружено много хлебобулочных изделий.

В одной только Самаре насчитывается 9 зооцентров, питомников и фондов для животных, которым хлеб, пусть и просроченный, был бы совсем не лишним. Помимо этого, хлеб и батоны можно было бы увезти фермерам в местные хозяйства – для корма птице, свиньям или коровам.

Помимо работников «Пятёрочки» вопросы у местных жителей возникли ещё и к службе вывоза коммунальных отходов.

Горожане в сети тем временем отмечают, что на подобное даже смотреть неприятно – о голоде в военное время бабушки и дедушки рассказывали многим современникам. Россияне с детства знают, что хлеб нужно «уважать» - не покупать больше, чем необходимо для еды, а если изделие начинает портиться, можно сделать в духовке домашние сухари.

Вероятно, что супермаркет «Пятёрочка» уже не раз практиковал подобный метод избавления от просроченных изделий, однако в данный момент покупатели заметили несправедливость и ради привлечения внимания к проблеме, делятся ситуацией в сети, задаваясь вопросом: А как же нуждающиеся старики?

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Автор - Алина Самойлова
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