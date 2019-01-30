Патриарх Кирилл предложил поднять демографию путём уменьшения абортов

Сегодня, 03:46 \\ Общество

Патриарх Кирилл заявил, что демографический кризис в России можно решить уменьшением количества абортов. По его мнению, это увеличит темпы роста населения намного лучше, чем государственные мотивационные программы.

По подсчётам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, при рождении миллиона детей в год, за десять лет население страны может вырасти до 156 млн, а за 20 лет до целых 166 млн человек. Этот миллион – это те дети, которые не рождаются ежегодно из-за большого количества абортов.

Своё заявление патриарх высказал на церемонии вручения ему премии «Амбассадор защиты жизни до рождения», учреждённой фондом «Женщины за жизнь».

Предстоятель РПЦ почеркнул в своей речи то, что принятых государством мер недостаточно для должного поднятия демографического уровня страны. Материнский капитал и прочие меры поддержки материнства не могут мотивировать молодых матерей отказаться от абортов в пользу государственной выгоды. Важным приоритетом для церкви является борьба за жизнь, так как проистекает из её убеждений.

Патриарх Кирилл также отметил, что аборт является великим грехом и для церкви принципиально бороться за его отмену, как минимум с духовной точки зрения. Однако, помимо этого, эта борьба имеет ещё и социологические и политические предпосылки и последствия.

Российские женщины, на сегодняшний день, предпочитают рожать детей позже рекомендуемого государством срока, так как хотят реализовать себя, как личность и построить прочную карьеру. «Мы не государственные инкубаторы для вынашивания детей ради поднятия демографии. Если государство не в силах обеспечить достойные условия для существования моих детей, то я хочу иметь возможность сделать это сама», - отвечают на предложение патриарха россиянки.

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Автор - Варя Дуналько
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