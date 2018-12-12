«Долой кафешки!»: Москвичи взбунтовались против засилья летних кафе на улицах столицы

Мимо питейных заведений невозможно пройти, они перегораживают улицы, злятся пользователи в соцсетях.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети сообщил радостную новость для владельцев летних кафе. В этом году максимально упрощен порядок открытия площадок. По подсчетам градоначальника, в этом году на улицах Москвы появится без малого отри тысячи заведений.

Однако вместо того, чтобы порадоваться новым местам для отдыха, москвичи взбунтовались против засилья летних кафе. Одни писали прямо под сообщением Собянина гневные комментарии о том, что столичных жителей спаивают с попустительства властей, а другие подначивали интернет-публику словами о том, что вместо площадок, торгующих пенным, лимонадом и мороженым, нужно строить храмы. Однако главным образом жителей столицы не устраивало то обстоятельство, что кафетерии перегораживают улицы и тротуары. Лозунги «Долой кафешки!» появились по причине того, обычным прохожим, не посетителям питейных заведений, просто никак не пройти между столами, поэтому людям приходится рисковать жизнью и идти по проезжей части, как это видно на одном из предоставленных мэром Москвы снимков.

Подписчики заявили, что строительство летних кафе допустимо только тогда, когда используются не сдельные диванчики, а столы и стулья. А отдельные фолловеры даже упрекнули Сергея Собянина в сговоре со строительной мафией, которая планомерно уничтожает архитектурный облик столицы.