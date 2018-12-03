Россиянам не понять: Американцы предпочитают «одиночный» отдых

Сегодня, 10:24 \\ Общество

Тогда как в России семейный отдых остается в приоритете.

По данным агентства YouGov, 66% жителей США предпочитают путешествовать в одиночку. Как говорится в отчете компании, большинство опрошенных предпочитают «одиночный» отдых потому, что хотят самостоятельно выбирать маршрут, время и место отпуска, не подстраиваясь под нужды и потребности всех членов семьи. Американцы утверждают, что только так могут по-настоящему насладиться отдыхом, обращая внимание лишь на собственные пожелания и порывы.

Наиболее популярен одиночный туризм среди молодых девушек 19-23 лет. Они готовы пуститься в странствия хоть сию минуту, передвигаясь по стране автостопом.

В России по-прежнему модно проводить отпуск в кругу семьи. В то время, как самыми активными путешественниками остаются молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. По данным сервиса Biletix, на эту возрастную категорию попадает 43% продаж. Люди пенсионного возраста путешествуют реже. На их долю приходится только 8% продаж.

Наиболее популярными для семейного отдыха российскими городами были признаны Сочи, Анапа, Геленджик, Севастополь и Феодосия. Лучшими заграничными курортами для проведения отпуска с детьми считаются Болгария и Хорватия.

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Автор - Екатерина Золотова
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