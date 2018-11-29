«Магнит» предлагает покупателям помидоры с плесенью со скидкой

Зарождение новой жизни на помидорах это не повод убрать товар с прилавков. По всей видимости, так считают работники сети супермаркетов «Магнит».

Пользователи сети опубликовали гневный отзыв, в котором возмущаются работой сотрудников сети супермаркетов «Магнит». На снимке видно подложку с помидорами, один из которых уже успел покрыться плесенью. Товар находится на самом видном месте и его сложно не заметить.

Примечательно, что помидоры продаются со скидкой 24%. На что рассчитывают сотрудники «Магнита»? Вероятно, расчёт идёт на то, что покупатель не глядя, возьмёт товар, польстившись на привлекательную цену.

Клиенты зачастую жалуются на проблемы популярной сети «Магнит». Самые частые претензии – это неактуальная информация на ценниках. Взяв товар по акционной стоимости, покупатель только на кассе узнаёт, что товар стоит дороже, «просто ценник не успели поменять». И хорошо, если кассир при этом умудриться остаться в рамках вежливого общения, - проблема хамства продавцов и кассиров в «Магните» также весьма актуальна.

Руководству сети супермаркетов «Магнит» желательно пересмотреть свои взгляды на управление персоналом, иначе уйти в более клиентоориентированные магазины могут даже постоянные клиенты.